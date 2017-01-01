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Операторская служба: 050, (343)246-12-24; Издательство: (343)213-29-33, (343)290-45-35
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Астигматизм диагностика и лечение в Екатеринбурге

Здоровье Астигматизм диагностика и лечение в Екатеринбурге

Основная причина возникновения астигматизма – это деформация хрусталика или роговицы


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Новости Екатеринбурга на «0-50.RU»  
 
ГОСТИНИЦЫ  
Гостиница ATLAZA City Residence (Атлаза Сити Резиданс) (343) 379-07-07
Гостиница Дом артистов цирка Екатеринбург (343) 251-46-01 (02)
Гостиница Большой Урал (343) 350-01-43
Гостиница Евротель Центральный (343) 379-79-00
Гостиница Евротель Южный (343) 220-75-75
Гостиница Малахит-2000 (343) 217-26-20
Гостиница Рингс (343) 320-28-40
Гостиница Таганская (343) 381-84-54
   
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, КВАРТИРНЫЕ ГОСТИНИЦЫ  
Гостиница Краткосрочная аренда квартир Kvartira66.ru (343)213-83-63
Гостиница Веста (343) 219-54-88
 
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА  
Служба спасения при пожаре   01
Милиция   02
Скорая помощь   03, (343) 376-16-20
Справка скорой помощи   (343) 376-16-61
Аварийная газовая служба   04
Служба спасения «СОВА»   (343) 246-76-64
Областная поисково-спасательная служба   (343) 371-33-55
Региональный поисково-спасательный отряд МЧС России   (343) 261-90-31
 
СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО)  
Диспетчерская городская   005
Аварийная горводопровода   (343) 212-71-73, 212-75-79
Диспетчер теплосети «Екатеринбургэнерго»   (343) 353-72-90
Аварийная электросетей   (343) 371-29-28, 371-37-90
Городской диспетчер по лифтам   (343) 240-61-95
 
СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ  
Справка по гостиницам Екатеринбурга 050
Справка по учебным заведениям Ектеринбурга 050
Справка: компьютеры в Екатеринбурге 050
Справка: банки Екатеринбурга 050
Справка: Возврат долгов. Коллекторское агентство 050
Справка по детским товарам в Екатеринбурге 050
Справка: расписание автобусов 050
Справка: расписание электричек 050
Справка: расписание пассажирских поездов 050
Справка: телефонные коды городов России  
Справка по больницам Екатеринбурга 050
Справка по поликлиникам Екатеринбурга 050
Городской Комитет по защите прав потребителей   (343) 371-13-16
Телефон для потребителей «Отвечает Контеев»   (343) 266-33-33
Справочная аптек (справка – аптеки)   086
Справочная Электросетевой компании   052
Справочная абонентов службы «Уралсвязьинформ»   053
Справка платная медицинская   003
Бюро регистрации несчастных случаев   (343) 260-76-43 (круглосуточно)
Справочная ГУВД   (343) 358-84-12, 358-84-11
Точное время   081
Справочная ж/д вокзала   (343) 358-32-10, 11, 12
Справочная Автовокзала «Южный»   (343) 251-95-18, 257-12-60
Справочная Автовокзала «Северный»   (343) 378-16-09, 358-41-68
Справочная Аэропорта «Кольцово»   (343) 264-42-02, 03,04,05,06
Горсправка-050   050, (343) 246-12-24
Стол находок при УВД, г. Екатеринбурга   (343) 358-86-58
ГИБДД, гор., дежурный   (343) 257-11-05
ГИБДД, обл., справочная   (343) 269-77-45
 
МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ  
Поиск лекарств и товаров для здоровья   www.medgorodok.ru
Заказ такси для инвалидов   (343) 260-44-44
Доставка медикаментов «Диолла»   082, (343) 214-46-46
Справочная Обл. Клинической больницы №1   (343) 240-34-59
Справочная Гор. Клинической больницы №40   (343) 240-92-12
Свердловский обл. центр мед. профилактики   (343) 371-15-45
Городской медицинский центр профилактики   (343) 257-25-59
Центр лечения боли   (343) 262-89-35
Станция переливания крови «Сангвис»   (343) 233-46-62

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Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации г. Екатеринбурга

Органы государственного управления г. Екатеринбурга

Органы социальной защиты г. Екатеринбурга
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