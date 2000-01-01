|Новости Екатеринбурга на «0-50.RU»
|
|
|
|ГОСТИНИЦЫ
|
|Гостиница ATLAZA City Residence (Атлаза Сити Резиданс)
|(343) 379-07-07
|Гостиница Дом артистов цирка Екатеринбург
|(343) 251-46-01 (02)
|Гостиница Большой Урал
|(343) 350-01-43
|Гостиница Евротель Центральный
|(343) 379-79-00
|Гостиница Евротель Южный
|(343) 220-75-75
|Гостиница Малахит-2000
|(343) 217-26-20
|Гостиница Рингс
|(343) 320-28-40
|Гостиница Таганская
|(343) 381-84-54
|
|
|КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, КВАРТИРНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
|
|Гостиница Краткосрочная аренда квартир Kvartira66.ru
|(343)213-83-63
|Гостиница Веста
|(343) 219-54-88
|
|
|ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА
|
|Служба спасения при пожаре
|
|01
|Милиция
|
|02
|Скорая помощь
|
|03, (343) 376-16-20
|Справка скорой помощи
|
|(343) 376-16-61
|Аварийная газовая служба
|
|04
|Служба спасения «СОВА»
|
|(343) 246-76-64
|Областная поисково-спасательная служба
|
|(343) 371-33-55
|Региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
|
|(343) 261-90-31
|
|
|СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО)
|
|Диспетчерская городская
|
|005
|Аварийная горводопровода
|
|(343) 212-71-73, 212-75-79
|Диспетчер теплосети «Екатеринбургэнерго»
|
|(343) 353-72-90
|Аварийная электросетей
|
|(343) 371-29-28, 371-37-90
|Городской диспетчер по лифтам
|
|(343) 240-61-95
|
|
|СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
|
|Справка по гостиницам Екатеринбурга
|050
|Справка по учебным заведениям Ектеринбурга
|050
|Справка: компьютеры в Екатеринбурге
|050
|Справка: банки Екатеринбурга
|050
|Справка: Возврат долгов. Коллекторское агентство
|050
|Справка по детским товарам в Екатеринбурге
|050
|Справка: расписание автобусов
|050
|Справка: расписание электричек
|050
|Справка: расписание пассажирских поездов
|050
|Справка: телефонные коды городов России
|
|Справка по больницам Екатеринбурга
|050
|Справка по поликлиникам Екатеринбурга
|050
|Городской Комитет по защите прав потребителей
|
|(343) 371-13-16
|Телефон для потребителей «Отвечает Контеев»
|
|(343) 266-33-33
|Справочная аптек (справка – аптеки)
|
|086
|Справочная Электросетевой компании
|
|052
|Справочная абонентов службы «Уралсвязьинформ»
|
|053
|Справка платная медицинская
|
|003
|Бюро регистрации несчастных случаев
|
|(343) 260-76-43 (круглосуточно)
|Справочная ГУВД
|
|(343) 358-84-12, 358-84-11
|Точное время
|
|081
|Справочная ж/д вокзала
|
|(343) 358-32-10, 11, 12
|Справочная Автовокзала «Южный»
|
|(343) 251-95-18, 257-12-60
|Справочная Автовокзала «Северный»
|
|(343) 378-16-09, 358-41-68
|Справочная Аэропорта «Кольцово»
|
|(343) 264-42-02, 03,04,05,06
|Горсправка-050
|
|050, (343) 246-12-24
|Стол находок при УВД, г. Екатеринбурга
|
|(343) 358-86-58
|ГИБДД, гор., дежурный
|
|(343) 257-11-05
|ГИБДД, обл., справочная
|
|(343) 269-77-45
|
|
|МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ
|
| Поиск лекарств и товаров для здоровья
|
|www.medgorodok.ru
|Заказ такси для инвалидов
|
|(343) 260-44-44
|Доставка медикаментов «Диолла»
|
|082, (343) 214-46-46
|Справочная Обл. Клинической больницы №1
|
|(343) 240-34-59
|Справочная Гор. Клинической больницы №40
|
|(343) 240-92-12
|Свердловский обл. центр мед. профилактики
|
|(343) 371-15-45
|Городской медицинский центр профилактики
|
|(343) 257-25-59
|Центр лечения боли
|
|(343) 262-89-35
|Станция переливания крови «Сангвис»
|
|(343) 233-46-62